Sebuah Rumah di Depok Dibobol Maling, Uang 15 Juta dan Emas 140 Gram Raib Dicuri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rumah di Kelurahan Sukamaju Baru, Kecamatan Tapos, Kota Depok dibobol maling, uang hingga emas ratusan gram raib dicuri.

Korban, Muhammad Mughni mengatakan bahwa memang satu keluarganya sedang pergi ke luar kota sejak Jumat Sore.

Dirinya baru mengetahui pembobolan tersebut pada Minggu (21/9) malam, setelah dirinya kembali ke rumah.

“Sampai di rumah, kami dapati kondisi rumah gelap, lampu teras mati, lampu depan juga mati. Awalnya saya kira karena token (listrik) habis, atau ada gangguan,” ucapnya, Jumat (26/9).

Kemudian, ketika dirinya membuka pagar juga tidak tampak ada hal yang aneh. Sehingga, tidak ada kecurigaan.

“Kami masuk, kondisi pagar dalam keadaan aman tidak dirusak, lalu kami masuk pintu utama, rumah juga masih rapi dan bersih,” terangnya.

Namun, ketika sang istri masuk ke kamar, kondisinya sudah berantakan.

“Pas membuka kamar utama, istri mendapatkan lemari sudah diobrak-abrik pelaku. Jendela kamar utama dibobol,” jelasnya.