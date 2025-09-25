Polres Metro Depok Ringkus Pengedar Narkoba Jaringan Medan-Jakarta, Begini Modusnya

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polres Metro Depok berhasil mengungkap peredaran narkoba dengan barang bukti ganja seberat 78,65 kilogram.

Kasat Narkoba Polres Metro Depok, Kompol Yefta Ruben Hasian Aruan mengatakan bahwa puluhan kilogram ganja tersebut dikirim dari Medan ke Depok menggunakan jalur darat.

Dalam melancarkan aksinya, para pengedar menggunakan koper untuk membawa paket ganja tersebut.

“Modus operandinya itu menggunakan koper untuk mengelabui petugas. Nah, yang dipilih menggunakan transportasi umum,” ucapnya.

Dirinya menuturkan bahwa tranportasi darat, seperti bus antarkota dari Medan ke Jakarta tidak ada pemeriksaan secara spesifik terhadap koper.

“Itulah sebagai kesempatan buat mereka untuk melaksanakan kegiatan pengambilan atau penjemputan narkotika jenis ganja ini dari Medan ke Jakarta,” tuturnya.

“Jadi, kurir ini berperan seolah-olah sebagai penumpang bus. Kalau kita pakai bus biasa dari Medan ke Jakarta kan tidak pernah ada pengecekan, pembongkaran ataupun X-ray terhadap koper yang dibawa penumpang,” lanjutnya.

Sehingga, kelemahan itulah yang dimanfaatkan oleh para pelaku dalam peredaran narkoba.