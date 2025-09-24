Polisi Amankan Satu Pemuda Pelaku Tawuran di Krukut Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan aksi pemuda yang melakukan tawuran di Jalan Krukut Raya, Kecamatan Limo, Kota Depok pada Selasa (23/9) sekitar pukul 20.00 WIB.

Dalam video yang beredar, terlihat para pemuda yang melakukan aksi tawuran berhamburan lantaran dikejar oleh warga.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, setelah mendapatkan laporan dari warga, pihak kepolisian langsung menuju ke TKP.

“Sesampainya di TKP sudah ada satu pemuda berinisial FI yang diamankan oleh warga,” ucapnya.

Selain itu polisi juga mengamankan barang bukti sepeda motor pemuda tersebut dsn senjata tajam (sajam).

“Diamankan pula sebilah sajam jenis celurit dan satu unit sepeda motor Yamaha Mio,” terangnya.

Made menjelaskan, setelah dilakukan introgasi FI mengaku diajak temannya untuk melibat tawuran.

Dirinya juga mengaku, tidak mengetahui terkait kepemilikan sajam tersebut.