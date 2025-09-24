JPNN.com

Polda Jabar Upayakan Pemulangan Warga Sukabumi Korban TPPO ke Cina

Rabu, 24 September 2025 – 13:00 WIB
Ilustrasi Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Foto: Antara

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jabar menyelidiki kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dialami warga Kecamatan Cisaat, Kabupaten Sukabumi atas nama Reni Rahmawati. 

Reni dijual oleh tiga orang pria berinisial Y, L, dan JA ke Cina. Di sana, korban diduga mengalami tindak kekerasan seksual, sebab Reni dipaksa menikah dengan WNA Cina. 

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kasus ini terus didalami oleh Unit V Subdit IV Ditreskrimum Polda Jabar bersama Satreskrim Polres Sukabumi Kota. 

Polisi menegaskan akan melakukan langkah hukum tegas serta berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk kementerian dan lembaga internasional. 

Hal ini untuk memastikan perlindungan korban serta proses hukum terhadap para pelaku. 

"Kasus ini menjadi perhatian serius kami, karena menyangkut harkat martabat dan keselamatan WNI di luar negeri," kata Hendra dalam keterangannya, Rabu (24/9/2025). 

Pihaknya pun tengah mengupayakan pemulangan korban dari Cina ke Indonesia. Proses hukum untuk para pelaku TPPO itu pun menanti. 

"Polda Jabar bersama jajaran tidak akan tinggal diam, kami akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan korban mendapat perlindungan dan para pelaku segera ditangkap serta diproses sesuai hukum yang berlaku," tegasnya. 

Polda Jabar upayakan pemulangan perempuan asal perempuan yang dijual ke Cina.
