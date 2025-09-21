JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Demi Memastikan 'Burung' Masih Perkasa, 2 Kakek di Bogor Tega Cabuli Bocah di Bawah Umur

Demi Memastikan 'Burung' Masih Perkasa, 2 Kakek di Bogor Tega Cabuli Bocah di Bawah Umur

Minggu, 21 September 2025 – 20:30 WIB
Demi Memastikan 'Burung' Masih Perkasa, 2 Kakek di Bogor Tega Cabuli Bocah di Bawah Umur - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Foto: Dok JPNN.com

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Polres Bogor menangkap dua kakek berinisial WS (65) dan MR (68) yang merupakan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap dua anak di bawah umur di wilayah Ciampea, Kabupaten Bogor.

Kasat Reskrim Polres Bogor, AKP Teguh Kumara saat konferensi pers di Mapolres Bogor, Cibinong, Minggu (21/9) menyebutkan kedua pelaku diamankan di rumahnya masing-masing pada Sabtu (20/9).

Pengungkapan kasus ini berawal dari laporan kedua orang tua korban pada 11 Agustus 2025.

Baca Juga:

“Ada dua laporan polisi dengan korban yang berbeda dan masing-masing pelaku juga berbeda. Laporan ini menjadi dasar kami melakukan penyelidikan hingga penangkapan,” ujar Teguh.

Peristiwa tersebut terjadi pada Juli 2025 sekitar pukul 10.00 WIB. Dua anak berinisial AQ (8) dan AZ (10) saat itu sedang bermain di kebun dekat rumahnya.

Mereka bertemu dengan WS yang sedang berkebun, lalu dipanggil dan diberi iming-iming uang Rp5.000.

Baca Juga:

Setelah menerima uang, kedua anak dibawa ke sebuah saung di area kebun.

“Di tempat itulah korban diarahkan oleh para tersangka untuk melakukan perbuatan cabul, bahkan tubuh korban juga diraba oleh pelaku. Perbuatan dilakukan bersamaan,” ujarnya..

Polres Bogor menangkap dua kakek berinisial WS (65) dan MR (68) yang merupakan pelaku tindak pidana pencabulan terhadap dua anak di bawah umur
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pencabulan pemerkosaan anak di bawah umur polres bogor kakek cabul kabupaten bogor DP3AP2KB kabupaten bogor rsud cibinong

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU