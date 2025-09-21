Sekelompok Remaja Bersajam yang Hendak Tawuran Diringkus Polres Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Polres Karawang kembali mengamankan sekelompok remaja yang diduga akan melakukan tawuran di sekitar Jembatan Baru Kepuh, Kabupaten Karawang, Minggu (21/9) dini hari.

"Sekelompok remaja yang diduga akan tawuran itu diamankan oleh petugas yang sedang patroli," kata Kasi Humas Polres Karawang IPDA Cep Wildan dalam keterangan resminya.

Ia menyampaikan, pada Minggu dini hari sekitar pukul 03.30 WIB, tim patroli Satuan Samapta Polres Karawang menggelar patroli rutin untuk mengantisipasi tindak kejahatan jalanan, penyakit masyarakat, aksi premanisme, tawuran remaja, serta potensi gangguan kamtibmas lainnya di wilayah hukum Karawang.

Dalam patroli itu, polisi mencurigai sekelompok remaja yang akan melakukan tawuran.

Saat dihampiri dan hendak dibawa ke Mapolres Karawang, sekelompok remaja itu mencoba menghindar hingga melakukan perlawanan.

Namun, polisi akhirnya bisa melumpuhkan mereka dan akhirnya mereka dibawa oleh petugas.

"Kami juga mengamankan enam unit sepeda motor yang digunakan sekelompok remaja itu," katanya.

Barang bukti lain yang disita polisi ialah delapan bilah senjata tajam, serta satu buah bom molotov.