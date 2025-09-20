Kurang dari 24 Jam, Polisi Tangkap Pembunuh Pria Bersimbah Darah di Baleendah Bandung

JPNN.com

Sabtu, 20 September 2025 – 17:57 WIB
Satreskrim Polresta Bandung saat melakukan olah TKP penemuan mayat pria bersimbah darah di Tanjakan Benyeng, Kampung Margaluyu, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/9/2025) dini hari. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung menangkap pelaku pembunuhan pria yang mayatnya ditemukan bersimbah darah di semak-semak Tanjakan Benyeng, Kampung Margaluyu, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. 

Penangkapan dilakukan kurang dari 24 jam setelah mayat ditemukan oleh warga pada Jumat (19/9/2025) malam. 

Informasi penangkapan pelaku pembunuhan ini pun dikonfirmasi oleh Kapolresta Bandung Kombes Pol Aldi Subartono. 

"Pelaku sudah ditangkap," kata Aldi melalui pesan singkat kepada JPNN, Sabtu (20/9). 

Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara menuturkan, pelaku yang ditangkap berinisial F alias T, sementara korban adalah B. 

Luthfi menuturkan, polisi berhasil menangkap pelaku F alias T di wilayah Kamojang, Kabupaten Bandung. Pelaku kabur untuk menghindari kejaran polisi. 

"Pada hari Sabtu, 20 September 2025 dini hari tadi, tim opsnal reskrim Polresta Bandung telah berhasil menangkap pelaku berinisial F alias T di wilayah Kamojang ketika sedang melarikan diri untuk bersembunyi," ucap Luthfi. 

Kata Luthfi, pelaku adalah rekan dekat dari korban. Setelah ditangkap, F dibawa ke Polsek Baleendah untuk dilakukan pemeriksaan. 

