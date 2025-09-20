JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Pria Tewas Bersimbah Darah dalam Semak-Semak di Bandung

Pria Tewas Bersimbah Darah dalam Semak-Semak di Bandung

Sabtu, 20 September 2025 – 11:55 WIB
Pria Tewas Bersimbah Darah dalam Semak-Semak di Bandung - JPNN.com Jabar
Satreskrim Polresta Bandung saat melakukan olah TKP penemuan mayat pria bersimbah darah di Tanjakan Benyeng, Kampung Margaluyu, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sabtu (20/9/2025) dini hari. Foto: sources for jpnn

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Warga Kampung Margaluyu, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung digegerkan dengan penemuan sosok pria meninggal dunia dengan bersimbah darah.

Saat ditemukan, sepeda motor diduga milik korban masih dalam kondisi menyala. Polisi pun langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP pada Jumat (19/9/2025) malam. 

Proses olah TKP berlangsung selama 3,5 jam sejak Jumat pukul 21.30 WIB hingga Sabtu (20/9) dini hari pukul 01.00 WIB. 

Baca Juga:

Setelah itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung. Untuk sepeda motor korban dibawa ke Mapolsek Baleendah. 

"Kami memperoleh informasi adanya jenazah yang ditemukan di daerah Jalan antara Balendah dan Arjasari, Jumat tanggal 19 September 2025 sekitar pukul 21.15 WIB," kata Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara saat dikonfirmasi. 

Jenazah ditemukan oleh warga saat akan melintas ke jalan tersebut. Kemudian warga langsung melaporkan temuannya ke Polsek Baleendah.

Baca Juga:

"Kami segera meluncur ke TKP, untuk melaksanakan olah TKP," ujarnya. 

Setelah dilakukan olah TKP, polisi menemukan sejumlah luka pada tubuh jenazah tersebut. Luka tersebut ada pada bagian leher korban. 

Seorang pria ditemukan meninggal dunia bersimbah darah di semak-semak jalan di Baleendah, Kabupaten Bandung. Polisi lakukan penyelidikan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polresta bandung penemuan mayat pria mayat pria dugaan pembunuhan pembunuhan bandung kompol luthfi olot pembunuhan baleendah

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU