Pria Tewas Bersimbah Darah dalam Semak-Semak di Bandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Warga Kampung Margaluyu, Kelurahan Jelekong, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung digegerkan dengan penemuan sosok pria meninggal dunia dengan bersimbah darah.

Saat ditemukan, sepeda motor diduga milik korban masih dalam kondisi menyala. Polisi pun langsung datang ke lokasi dan melakukan olah TKP pada Jumat (19/9/2025) malam.

Proses olah TKP berlangsung selama 3,5 jam sejak Jumat pukul 21.30 WIB hingga Sabtu (20/9) dini hari pukul 01.00 WIB.

Setelah itu korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih, Kota Bandung. Untuk sepeda motor korban dibawa ke Mapolsek Baleendah.

"Kami memperoleh informasi adanya jenazah yang ditemukan di daerah Jalan antara Balendah dan Arjasari, Jumat tanggal 19 September 2025 sekitar pukul 21.15 WIB," kata Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Lutfi Olot Gigantara saat dikonfirmasi.

Jenazah ditemukan oleh warga saat akan melintas ke jalan tersebut. Kemudian warga langsung melaporkan temuannya ke Polsek Baleendah.

"Kami segera meluncur ke TKP, untuk melaksanakan olah TKP," ujarnya.

Setelah dilakukan olah TKP, polisi menemukan sejumlah luka pada tubuh jenazah tersebut. Luka tersebut ada pada bagian leher korban.