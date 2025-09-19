Polisi Amankan Pelaku Curanmor Bergolok di Cipayung Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi amankan seorang pria berinisial RS yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah Cipayung, Kota Depok.

Diketahui, pelaku merupakan residivis dari kasus yang sama.

Kapolsek Pancoran Mas, AKP Hartono mengatakan tersangka ditangkap saat sedang beraksi bersama rekannya berinisial J yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).

“Modusnya mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T,” ucapnya.

Seusai merusak kunci motor korban, pelaku kemudian mendorong motor tersebut.

“Jadi, motor itu didorong dengan cara distut,” ujarnya.

Hartono menerangkan pelaku membawa golok saat beraksi yang akan digunakan untuk mengancam korban apabila aksinya ketahuan.

“Namun, aksinya RS ini diketahui oleh saksi sehingga melakukan pengejaran,” jelasnya.