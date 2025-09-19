JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Amankan Pelaku Curanmor Bergolok di Cipayung Depok

Polisi Amankan Pelaku Curanmor Bergolok di Cipayung Depok

Jumat, 19 September 2025 – 13:30 WIB
Polisi Amankan Pelaku Curanmor Bergolok di Cipayung Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi Pencurian Motor. Foto : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi amankan seorang pria berinisial RS yang merupakan pelaku pencurian sepeda motor (curanmor) di wilayah Cipayung, Kota Depok.

Diketahui, pelaku merupakan residivis dari kasus yang sama.

Kapolsek Pancoran Mas, AKP Hartono mengatakan tersangka ditangkap saat sedang beraksi bersama rekannya berinisial J yang saat ini masuk daftar pencarian orang (DPO).

Baca Juga:

“Modusnya mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T,” ucapnya.

Seusai merusak kunci motor korban, pelaku kemudian mendorong motor tersebut.

“Jadi, motor itu didorong dengan cara distut,” ujarnya.

Baca Juga:

Hartono menerangkan pelaku membawa golok saat beraksi yang akan digunakan untuk mengancam korban apabila aksinya ketahuan.

“Namun, aksinya RS ini diketahui oleh saksi sehingga melakukan pengejaran,” jelasnya.

Anggota Polsek Pancoran Mas mengamankan pelaku curanmor yang merupakan residivis kasus yang sama
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Polsek Pancoran Mas curanmor pelaku curanmor pencurian sepeda motor

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU