Lewat Video, Wanita Pembuat Laporan Palsu di Depok Minta Maaf

Kamis, 18 September 2025 – 18:00 WIB
Kamis, 18 September 2025 – 18:00 WIB
Ilustrasi video viral. Foto : Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang wanita bernama Tasya Khairani meminta maaf seusai membuat laporan palsu terkait tindak pidana begal yang menimpanya.

Permintaan maaf tersebut, dibuat melalui video.

“Saya di sini ingin mengklarifikasi, bahwa saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya kepada seluruh warga Depok yang sudah digegerkan terhadap laporan palsu saya,” ucap Tasya dalam video.

Dirinya menuturkan, bahwa laporan yang dibuatnya tersebut tidak benar.

Dia mengaku, menjual motor tersebut kepada tetangganya.

“Aslinya motor saya, saya jual kepada tetangga saya, sebesar Rp 13.500.000 dan BPKB yang saya gadai sebesar Rp 4 juta,” tuturnya.

Uang tersebut, digunakan untuk melunasi utang pinjaman online (pinjol).

“Motif saya melakukan laporan palsu tersebut adalah karena saya kelilit pinjol,” ungkapnya.

Seorang wanita bernama Tasya Khairani meminta maaf seusai dirinya membuat laporan palsu terkait kasus pembegalan
