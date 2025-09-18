Lelaki 23 Tahun di Depok Jadi Korban Begal Bersajam, Motor Raib Dicuri

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria berinisial AF (23 tahun) menjadi korban begal di wilayah Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (16/9) sekitar pukul 04.45 WIB.

Made majelaskan saat kejadian korban tengah berangkat ke Pasar Parung melewati Jalan Raya Panggulan.

Kemudian, korban dipepet oleh komplotan pelaku yang berjumlah enam orang.

“Pelaku berjumlah enam orang mengendarai dua sepeda motor langsung memepet korban,” ujarnya.

Komplotan pelaku menendang korban hingga terjatuh.

Baca Juga: Pembuat Laporan Palsu di Depok Diganjar Pasal 220 KUHP dan Wajib Lapor

"Saat itu korban ingin melawan, tetapi korban diancam menggunakan sajam berupa celurit dan golok,” terangnya.

Kemudian, motor korban langsung dibawa para pelaku ke arah Jalan Raya Arco, Pengasinan.