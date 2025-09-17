Polisi Beberkan Pengungkapan Kasus Laporan Begal Palsu di Depok

JPNN.com

Rabu, 17 September 2025 – 14:30 WIB
Ilustrasi borgol. Foto: Ricardo/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang wanita bernama Tasya Khairani diketahui membuat laporan palsu terkait tindak pidana begal yangq menimpanya.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, pada 15 September 2025, Tasya melapor ke Polsek Beji bahwa dirinya menjadi korban begal dan kehilangan sepeda motor serta handphone.

Dengan adanya laporan tersebut, pihak kepolisian juga langsung mendindaklanjutinya.

Ketika pihak kepolisian melakukan penyelidikan, kobohongan tersebut pun terungkap.

Diketahui, handphone yang dikatakan hilang dan berada di motor ternyata ditemukan ada di dalam kamarnya.

“Pas diselidiki sama reskrim Polres, ternyata ponsel ada di kamarnya, bukan di motornya berdasarkan keterangannya,” ucapnya, Rabu (17/9).

Kemudian, pihak kepolisian langsung melakukan interogasi kepada wanita tersebut.

“Setelah diinterogasi lebih dalam, dia mengakui kalau begal itu hanya karangan ceritanya saja,” jelasnya.

