JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polsek Bojongsari Ungkap Peredaran Obat Keras Ilegal di Sawangan Depok

Polsek Bojongsari Ungkap Peredaran Obat Keras Ilegal di Sawangan Depok

Selasa, 16 September 2025 – 15:00 WIB
Polsek Bojongsari Ungkap Peredaran Obat Keras Ilegal di Sawangan Depok - JPNN.com Jabar
Ilustrasi obat terlarang. Foto: Yogi Faisal/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Unit Reskrim Polsek Bojongsari berhasil mengungkap kasus peredaran obat keras tanpa izin edar di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari mengatakan, pengungkapan ini dilakukan pada Rabu (10/9) sekitar pukul 18.00 WIB di warung kopi kawasan Setu Tujuh Muara, Kelurahan Kedaung.

Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan seorang pelaku berinisial AA, yang diduga kuat menjual sekaligus mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat, kemanfaatan, serta mutu.

Baca Juga:

Dirinya menuturkan, bahwa pengungkapan ini berawal dari informasi masyarakat, lantaran ada aktivitas mencurigakan di lokasi tersebut, yang diduga kuat sebagai tempat transaksi obat keras ilegal.

“Menindaklanjuti laporan masyarakat, petugas Unit Reskrim Polsek Bojongsari segera melakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan, kami berhasil mengamankan seorang pelaku berinisial AA beserta barang bukti,” ucapnya, Selasa (16/9).

Barang bukti yang disita antara lain Dolgesik 10 butir, Tramadol 26 butir, Alprazolam Calmet 20 butir, Alprazolam Mersi 8 butir, Alprazolam Atarax 26 butir, dan Euforiss 9 butir.

Baca Juga:

Pihaknya menegaskan, akan terus menindak tegas setiap praktik peredaran obat keras tanpa izin di wilayah hukumnya.

“Kami berharap masyarakat berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya dugaan peredaran obat ilegal di lingkungan sekitarnya. Peredaran obat keras tanpa izin tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan kesehatan,” tuturnya.

Polsek Bojongsari ungkap peredaran obat keras di sebuah warung kopi di wilayah Kecamatan Sawangan, Kota Depok.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Polres Metro Depok Polsek Bojongsari obat terlarang obat daftar G obat keras obat ilegal

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU