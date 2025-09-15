JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Telah Mengantongi Identitas Pelaku Penganiayaan di Cipatik

Polisi Telah Mengantongi Identitas Pelaku Penganiayaan di Cipatik

Senin, 15 September 2025 – 13:00 WIB
Polisi Telah Mengantongi Identitas Pelaku Penganiayaan di Cipatik - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penganiayaan. Ilustrasi Rara/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polisi mengantongi identitas terduga pelaku penganiayaan terhadap sopir mobil di Jalan Cipatik – Soreang, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran untuk menangkap terduga pelaku.

“Kami sudah kantongi terduga pelaku, kami sedang kejar," kata Kapolsek Cililin AKP Andriani saat dikonfirmasi, Senin (15/9/2025).

Baca Juga:

Andriani mengungkapkan, terduga pelaku terindikasi melakukan upaya melarikan diri setelah video penganiayaan yang dilakukan viral di media sosial. Andriani belum mengonfirmasi soal adanya tiga pelaku utama penganiayaan.

"Ada upaya ke sana (melarikan diri) karena sudah tidak ada di daerahnya, kalau jumlah pelaku nanti kita pastikan, itu nanti dari hasil penyidikan," ujarnya.

Andriani pun mangimbau kepada terduga pelaku untuk menyerah diri.

Baca Juga:

"Kami imbau untuk segera menyerahkan diri," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pria berinisial DR (24) dianiaya oleh sejumlah orang di Jalan Cipatik-Soreang, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Minggu (7/9). DR mengalami luka memar hingga hidung berdarah akibat penganiayaan tersebut.

Identitas terduga pelaku penganiayaan terhadap sopir mobil di Jalan Cipatik – Soreang, Cihampelas, Kabutpaten Bandung Barat telah dikantongi polisi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   dugaan penganiayaan penganiayaan pria penganiayaan sopir polsek cililin

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU