Polisi Telah Mengantongi Identitas Pelaku Penganiayaan di Cipatik

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Polisi mengantongi identitas terduga pelaku penganiayaan terhadap sopir mobil di Jalan Cipatik – Soreang, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB).

Saat ini, polisi masih melakukan pengejaran untuk menangkap terduga pelaku.

“Kami sudah kantongi terduga pelaku, kami sedang kejar," kata Kapolsek Cililin AKP Andriani saat dikonfirmasi, Senin (15/9/2025).

Andriani mengungkapkan, terduga pelaku terindikasi melakukan upaya melarikan diri setelah video penganiayaan yang dilakukan viral di media sosial. Andriani belum mengonfirmasi soal adanya tiga pelaku utama penganiayaan.

"Ada upaya ke sana (melarikan diri) karena sudah tidak ada di daerahnya, kalau jumlah pelaku nanti kita pastikan, itu nanti dari hasil penyidikan," ujarnya.

Andriani pun mangimbau kepada terduga pelaku untuk menyerah diri.

"Kami imbau untuk segera menyerahkan diri," ujarnya.

Sebelumnya, seorang pria berinisial DR (24) dianiaya oleh sejumlah orang di Jalan Cipatik-Soreang, Desa Cipatik, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Minggu (7/9). DR mengalami luka memar hingga hidung berdarah akibat penganiayaan tersebut.