Remaja 16 Tahun di Bogor Bakar Kios Pecel Lele Hingga Membuat Nenek dan Pamannya Tewas Terbakar

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Polisi menangkap remaja berusia 16 tahun yang diduga membakar kios pecel lele hingga menewaskan nenek dan pamannya di wilayah Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor.

Kapolsek Gunung Putri Kompol Aulia Robby menjelaskan peristiwa kebakaran terjadi pada Minggu (7/9) dan menyebabkan dua korban meninggal dunia masing-masing berinisial S (53) dan TAR (28 tahun).

Menurut dia, penyelidikan awal menemukan adanya kejanggalan karena cucu korban yang juga tinggal di kios tersebut tidak berada di lokasi kejadian setelah insiden berlangsung.

Polisi kemudian melakukan pencarian dan menemukan remaja tersebut di wilayah Citeureup pada Senin (8/9).

Setelah diperiksa, ia diduga kuat menjadi pelaku pembakaran dan ditetapkan sebagai Anak Berkonflik dengan Hukum (ABH).

"Sekarang sudah naik ke tahap penyidikan, status saksi dari cucu korban itu statusnya dari anak berhadapan dengan hukum menjadi anak berkonflik dengan hukum," ujarnya.

Baca Juga: Pemkab Bogor Rencanakan Bangun Kereta Gantung di Kawasan Puncak

Robby menambahkan, sebelum membakar kios, remaja tersebut terlebih dahulu memukul nenek dan pamannya menggunakan benda tumpul hingga tidak sadarkan diri.

Setelah itu, pelaku mengambil bensin dari motor dan membakar kios yang ditempati korban hingga keduanya ditemukan meninggal dunia oleh petugas pemadam kebakaran.