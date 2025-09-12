JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Beberkan Kronologi Maling Motor yang Ceburkan Diri ke Kali

Polisi Beberkan Kronologi Maling Motor yang Ceburkan Diri ke Kali

Jumat, 12 September 2025 – 13:45 WIB
Polisi Beberkan Kronologi Maling Motor yang Ceburkan Diri ke Kali - JPNN.com Jabar
Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi jelaskan kronologi seorang pencuri sepeda motor yang menceburkan dirinya ke kali setelah aksinya kepergok oleh warga, di Citayam, Kecamatan Pancoran Mas, pada Rabu (10/9) malam.

Made menuturkan, awalnya pada Rabu sekitar pukul 17.30 WIB, pelaku bersama temannya melintas di depan Pondok Posantren Qotrun Nada dengan menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tanpa menggunakan Nomor Polisi.

“Saat melintas, kedua orang pelaku melihat satu unit sepeda motor Vespa Matic warna abu-abu sedang terpakir di depan rumah korban,” ucapnya.

Baca Juga:

Kemudian, kedua pelaku berhenti kurang lebih 10 meter dari sepeda motor korban, pelaku RS turun dan berjalan kaki menuju sepeda motor.

“Saat itu pelaku bertugas sebagai pemetik, sementara pelaku JE menunggu di atas sepeda motor guna memantau situasi sekitar,” jelasnya.

Setelah mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci later T, kemudian motor tersebut didorong ke arah Jembatan Serong.

Baca Juga:

“Namun, pada saat pelaku mendorong atau menyetut sepeda motor korban, aksi pelaku tersebut diketahui oleh saksi, kemudian saksi langsung mengejar pelaku,” ungkapnya.

Salah satu pelaku langsung melarikan diri, sementara pelaku lainnya langsung kabur ke arah kali dan spontan menyeburkan diri ke kali tersebut untuk menghindari amukan massa.

Polisi beberkan kronologi maling motor yang menyeburkan diri ke kali untuk menghindari amukan massa
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Polres Metro Depok curanmor aksi pencurian sepeda motor pencurian sepeda motor vespa matic

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU