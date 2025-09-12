Polisi Beberkan Kronologi Maling Motor yang Ceburkan Diri ke Kali

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi jelaskan kronologi seorang pencuri sepeda motor yang menceburkan dirinya ke kali setelah aksinya kepergok oleh warga, di Citayam, Kecamatan Pancoran Mas, pada Rabu (10/9) malam.

Made menuturkan, awalnya pada Rabu sekitar pukul 17.30 WIB, pelaku bersama temannya melintas di depan Pondok Posantren Qotrun Nada dengan menggunakan satu unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna putih tanpa menggunakan Nomor Polisi.

“Saat melintas, kedua orang pelaku melihat satu unit sepeda motor Vespa Matic warna abu-abu sedang terpakir di depan rumah korban,” ucapnya.

Kemudian, kedua pelaku berhenti kurang lebih 10 meter dari sepeda motor korban, pelaku RS turun dan berjalan kaki menuju sepeda motor.

“Saat itu pelaku bertugas sebagai pemetik, sementara pelaku JE menunggu di atas sepeda motor guna memantau situasi sekitar,” jelasnya.

Setelah mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci later T, kemudian motor tersebut didorong ke arah Jembatan Serong.

“Namun, pada saat pelaku mendorong atau menyetut sepeda motor korban, aksi pelaku tersebut diketahui oleh saksi, kemudian saksi langsung mengejar pelaku,” ungkapnya.

Salah satu pelaku langsung melarikan diri, sementara pelaku lainnya langsung kabur ke arah kali dan spontan menyeburkan diri ke kali tersebut untuk menghindari amukan massa.