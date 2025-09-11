Pengurus Kelompok Tani Karawang Tilep Dana Bantuan Hampir Rp2 Miliar

JPNN.com

Kamis, 11 September 2025 – 15:45 WIB
Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan didampingi Direktur Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Jabar Kombes Pol Wirdhanto Hadicaksono dalam ekspose kasus tindak pidana korupsi di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (11/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polda Jabar mengungkap kasus dugaan korupsi penyalahgunaan dana bantuan pemerintah untuk Kelompok Wirausaha Baru (KWU) yang ditujukan bagi masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah Karawang.

Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian hingga Rp1,99 miliar. Nominal tersebut merupakan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, kasus ini berawal dari laporan polisi pada 1 Agustus 2023.

Setelah penyelidikan yang panjang, penyidik menetapkan tujuh orang tersangka yang seluruhnya merupakan pengurus Gabungan Kelompok Tani Mekar Tani Bumi (GKTMTB).

“Para tersangka membuat dokumen usulan fiktif untuk mendapatkan dana bantuan pemerintah. Mereka memalsukan data, mengelabui masyarakat petani, serta menguasai uang bantuan yang nilainya mencapai hampir dua miliar rupiah,” kata Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung pada Kamis (11/9/2025).

Ia menjelaskan, dalam praktiknya tersangka N yang menjabat sebagai Sekjen GKTMTB berperan mengoordinasi pengajuan ke Kementeria Ketenagakerjaan.

N memerintahkan pengurus lain untuk memalsukan data kelompok penerima, lalu mengumpulkan uang hasil pencairan dari 50 kelompok fiktif.

Dana yang seharusnya diterima masyarakat dialihkan kepada pengurus GKTMTB, bahkan sebagian diserahkan kepada pihak ketiga.

