JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Kepergok Warga Saat Beraksi, Pencuri Motor di Depok Nekat Ceburkan Diri ke Kali

Kepergok Warga Saat Beraksi, Pencuri Motor di Depok Nekat Ceburkan Diri ke Kali

Kamis, 11 September 2025 – 15:30 WIB
Kepergok Warga Saat Beraksi, Pencuri Motor di Depok Nekat Ceburkan Diri ke Kali - JPNN.com Jabar
Maling motor menyeburkan diri ke kali setelah kepergok warga. Foto : Tangkapan layar

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pencuri sepeda motor menceburkan dirinya ke kali setelah aksinya kepergok oleh warga, di Jalan Raya Citayam, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu (10/9) malam.

Dari video yang beredar, warga sudah ramai memergoki pencuri, sementara pencuri itu berada di kali.

Usaha pelaku untuk menghindari warga ternyata sia-sia, pelaku berhasil diamankan dan menjadi korban amukan massa.

Baca Juga:

Salah satu warga, Rohim mengatakan bahwa awalnya pelaku dan satu orang temannya kepergok warga saat mencuri sepeda motor.

“Satu pelaku langsung menyeburkan diri ke kali sini,” ucapnya.

Diduga, pelaku menyeburkan diri untuk menghindari amukan warga.

Baca Juga:

“Pelaku satunya melarikan diri,” ujarnya.

Setelah itu, pelaku berhasil diamankan pihak kepolisian.

Seorang pencuri sepeda motor kepergok warga saat beraksi, demi menghindari amukan massa pelaku menceburkan diri ke kali
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pencurian motor aksi pencurian sepeda motor curanmor kota depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU