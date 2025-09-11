Kepergok Warga Saat Beraksi, Pencuri Motor di Depok Nekat Ceburkan Diri ke Kali
jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pencuri sepeda motor menceburkan dirinya ke kali setelah aksinya kepergok oleh warga, di Jalan Raya Citayam, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok pada Rabu (10/9) malam.
Dari video yang beredar, warga sudah ramai memergoki pencuri, sementara pencuri itu berada di kali.
Usaha pelaku untuk menghindari warga ternyata sia-sia, pelaku berhasil diamankan dan menjadi korban amukan massa.
Salah satu warga, Rohim mengatakan bahwa awalnya pelaku dan satu orang temannya kepergok warga saat mencuri sepeda motor.
“Satu pelaku langsung menyeburkan diri ke kali sini,” ucapnya.
Diduga, pelaku menyeburkan diri untuk menghindari amukan warga.
“Pelaku satunya melarikan diri,” ujarnya.
Setelah itu, pelaku berhasil diamankan pihak kepolisian.
