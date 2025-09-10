Polisi Beberkan Fakta Terbaru dalam Kasus Penganiayaan Tukang Ketoprak di Depok

JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 19:30 WIB
Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria menganiaya pedagang dan merusak gerobak ketoprak di Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (9/9) malam.

Aksi tersebut dilakukan karena pelaku merasa kesal uang yang dibayarkan untuk satu porsi ketoprak kurang.

Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan saat melakukan aksinya tersebut pelaku berada di bawah pengaruh minuman keras.

“Ya, menurut informasi, dugaan awal pelaku itu mabuk,” ucapnya.

Kemudian, pelaku langsung menganiayaa korban hingga babak belur, dan dilanjut dengan merusak gerobak dagangan milik korban

“Korban sudah dilakukan visum, terdapat luka memar ataupun lebam di wajahnya,” terangnya.

Made mengungkapkan, untuk pukulan yang dilakukan oleh korban masih didalami.

“Untuk berapa kalinya (pukulan), masih kami dalami pemeriksaannya. Namun, yang pasti terdapat luka memar di sekujur wajahnya,” jelasnya.

Polisi sebut pelaku penganiayaan pedagang dan pengerusakan gerobak ketoprak diketahui dalam kondisi mabuk saat peristiwa itu terjadi
