Polisi Amankan Penganiaya Tukang Ketoprak di Depok

Rabu, 10 September 2025 – 19:00 WIB
Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria menganiaya pedagang dan merusak gerobak ketoprak di Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (9/9) malam.

Aksi tersebut dilakukan karena pelaku merasa kesal uang yang dibayarkan untuk satu porsi ketoprak kurang.

Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan saat ini pelaku berinisial M sudah diamankan di Polres Metro Depok.

“Ya, pelaku sudah diamankan. Jadi setelah kejadian tersebut, tim Perintis Presisi Polres Metro Depok melakukan pengecekan dan diketahui pelaku masih berada di sana dan langsung diamankan oleh tim,” ucapnya.

Sebelum diamankan, Made menyebut bahwa korban sempat menghubungi teman-temannya untuk datang ke lokasi.

“Ya informasi memang begitu, tetapi tetap hanya satu pelaku yang kami amankan. (Teman-temannya) belum ada,” jelasnya.

Dia menjelaskan bahwa pelaku juga kerap berhutang hingga kurang ketika membayar, saat membeli makanan kepada korban.

“Karena memang seringkali berhutang mungkin ya, jadi dibiasakan. Namun, pada saat itu memang momennya ketika ditagih itu merasa kesal, baru si pedagang ketoprak itu sedikit kesal ya, karena seringkali si pelaku berhutang. Sering kali kurang bayar,” ungkapnya. (mcr19/jpnn)

Polisi telah mengamankan pelaku penganiayaan pedagang dan pengerusakan gerobak ketoprak di Depok

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

