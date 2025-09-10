Gegara Uang Rp3 Ribu, Pemuda di Depok Aniaya dan Rusak Gerobak Pedagang Ketoprak

JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 16:30 WIB
Potret gerobak pedagang ketoprak yang dirusak pelaku. Foto: Source for JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria menganiaya pedagang dan merusak gerobak ketoprak di Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (9/9) malam.

Diketahui, aksi tersebut dilakukan karena pelaku merasa kesal lantaran uang yang dibayarkan untuk satu porsi ketoprak kurang.

Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Selasa (9/9) sekitar pukul 23.30 WIB.

“Jadi, awalnya memang pemuda tersebut memesan sebungkus ketoprak, kemudian setelah dibuat dan selesai dibuat dan dibungkus oleh pedagang tersebut ternyata harga yang disepakati adalah Rp13 ribu. Namun, baru dibayar Rp10 ribu oleh pemuda tersebut,” ucapnya, Rabu (10/9).

Ketika diminta kekurangan uang, pelaku merasa tidak terima dan langsung melakukan penganiayaan.

“Pemuda tersebut melakukan penganiayaan dan pemukulan kepada pedagang ketoprak,” tuturnya.

Selain itu, pelaku juga melakukan pengerusakan terhadap gerobak milik korban.

“Dikarenakan masih marah dan kesal, gerobak dari pedagang ketoprak tersebut dirusak,” jelasnya.

Polisi beberkan kronologi penganiayaan pedagang ketoprak dan pengerusakan gerobak yang terjadi di Jalan Siliwangi
