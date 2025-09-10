Gegara Hal Sepele Pria di Depok Tega Aniaya Penjual Ketoprak, Gerobak Hancur Korban Luka Lebam

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria menganiaya pedagang dan merusak gerobak ketoprak di Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (9/9) malam.

Aksi tersebut dilakukan karena pelaku yang juga pembeli ketoprak merasa kesal, karena uang yang dibayarkan untuk satu porsi ketoprak dianggap kurang oleh korban alias penjual.

Tampak gerobak milik korban hancur berantakan.

Korban juga diketahui mengalami lebam pada wajahnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (9/9) malam.

“Ya, sekitar pukul 23.30 WIB,” ucapnya.

Dirinya menuturkan, saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Polres Metro Depok.

“Sudah dalam penanganan kami,” tandasnya. (mcr19/jpnn)