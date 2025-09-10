JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Gegara Hal Sepele Pria di Depok Tega Aniaya Penjual Ketoprak, Gerobak Hancur Korban Luka Lebam

Gegara Hal Sepele Pria di Depok Tega Aniaya Penjual Ketoprak, Gerobak Hancur Korban Luka Lebam

Rabu, 10 September 2025 – 15:30 WIB
Gegara Hal Sepele Pria di Depok Tega Aniaya Penjual Ketoprak, Gerobak Hancur Korban Luka Lebam - JPNN.com Jabar
Potret kondisi gerobak milik korban yang dirusak pelaku. Foto : Polres Metro Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Seorang pria menganiaya pedagang dan merusak gerobak ketoprak di Jalan Siliwangi, Pancoran Mas, Kota Depok, pada Selasa (9/9) malam.

Aksi tersebut dilakukan karena pelaku yang juga pembeli ketoprak merasa kesal, karena uang yang dibayarkan untuk satu porsi ketoprak dianggap kurang oleh korban alias penjual.

Tampak gerobak milik korban hancur berantakan.

Baca Juga:

Korban juga diketahui mengalami lebam pada wajahnya.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka mengatakan, peristiwa itu terjadi pada Selasa (9/9) malam.

“Ya, sekitar pukul 23.30 WIB,” ucapnya.

Baca Juga:

Dirinya menuturkan, saat ini kasusnya sudah ditangani oleh Polres Metro Depok.

“Sudah dalam penanganan kami,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Seorang pria megamuk hingga merusak gerobak ketoprak lantaran saat membeli uang yang diserahkan kepada penjual masih kurang

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penganiayaan kota depok pengerusakan pemukulan tukang ketoprak Polres Metro Depok

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU