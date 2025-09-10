Polisi Selidiki Kasus Dugaan Penganiayaan ODGJ Hingga Meninggal Dunia di Pangandaran

JPNN.com

Rabu, 10 September 2025 – 12:45 WIB
Ilustrasi meninggal dunia. FOTO: Ricardo/JPNN.com.

jabar.jpnn.com, PANGANDARAN - Seorang pasien gangguan jiwa berinsial MI di sebuah rumah rehabilitasi di Dusun Cikuya, Desa Kertajaya, Kecamatan Cigugur, Kabupaten Pangandaran, meninggal dunia. Dia diduga meninggal dunia karena tindakan penganiayaan.

Kepolisian pun saat ini tengah mengusut kasus tersebut.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, laporan kasus penganiayaan ini semula diterima Polda Jabar. Kemudian, dilimpahkan ke Polres Pangandaran yang saat ini melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.

“Kami melaksanakan beberapa kali olah TKP, telah melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi,” kata Hendra saat dikonfirmasi, Rabu (10/9/2025).

Terpisah, Kasi Humas Polres Pangandaran Iptu Yusdiana mengatakan, penyidik memeriksa 16 orang saksi untuk dimintai keterangan.

Pemeriksaan dilakukan baik dari pihak rumah rehabilitasi kesehatan jiwa tersebut seperti bendahara yayasan, maupun warga sekitar yayasan, termasuk kepala desa dan dusun setempat.

Adapun rumah rehabilitasi yang dimaksud ialah Rumah Solusi Himathera Indonesia.

“Baru 16 saksi yang diperiksa. Baru menelaah apakah ada unsur perbuatan pidananya atau enggak,” jelas Yusdiana.

Polisi memeriksa 16 saksi untuk penyelidikan kasus dugaan penganiayaan pasien pria berinisial MI yang meninggal dunia di Rumah Solusi Himathera Indonesia.
