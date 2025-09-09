JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Oknum ASN PPPK Pemkab Bandung Barat Jadi Tersangka Pencabulan 3 Anak

Oknum ASN PPPK Pemkab Bandung Barat Jadi Tersangka Pencabulan 3 Anak

Selasa, 09 September 2025 – 22:15 WIB
Oknum ASN PPPK Pemkab Bandung Barat Jadi Tersangka Pencabulan 3 Anak - JPNN.com Jabar
Ilustrasi pencabulan terhadap anak. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, BANDUNG BARAT - Seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) berinisial DR (49), ditahan di Mapolres Cimahi usai ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak.

DR dilaporkan karena mencabuli tiga anak tirinya.

"Betul, berdasarkan hasil pemeriksaan, DR ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pencabulan," kata Kasi Humas Polres Cimahi Iptu Gofur Supangkat saat dikonfirmasi, Selasa (9/8/2025).

Baca Juga:

Gofur menjelaskan, aksi pencabulan dilakukan DR di wilayah Padalarang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) pada Sabtu (6/9). Peristiwa itu dilaporkan ke polisi satu hari kemudian.

Setidaknya ada 6 saksi yang dimintai keterangan hingga akhirnya penyidik menetapkan DR sebagai tersangka.

"Jadi kami terima laporan di tanggal 7 (September), kemudian kami langsung melakukan rangkaian penyelidikan hingga melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan," ungkapnya.

Baca Juga:

Saat ini, DR telah ditahan di Satreskrim Polres Cimahi untuk proses hukum lebih lanjut.

"Sudah, sudah ditahan," ungkapnya.

ASN PPPK Pemkab Bandung Barat ditetapkan sebagai tersangka kasus pencabulan anak dan sudah ditahan di Mapolres Cimahi.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   pencabulan anak polres cimahi asn pppk pencabulan asn asn pemkab bandung barat tersangka pencabulan anak disnaker kbb

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU