JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Mantan Anggota DPR RI Ahmad Sahroni Dilaporkan ke Polda Jabar

Mantan Anggota DPR RI Ahmad Sahroni Dilaporkan ke Polda Jabar

Selasa, 09 September 2025 – 18:10 WIB
Mantan Anggota DPR RI Ahmad Sahroni Dilaporkan ke Polda Jabar - JPNN.com Jabar
Ketua Umum (Ketum) LBP Indrajidt Rai Garibaldi saat melaporkan eks anggota DPR RI Ahmad Sahroni ke Mapolda Jabar, Selasa (9/9/2025). Foto: source for jpnn

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Organisasi kepemudaan Literasi Pemuda Berdikari (LBP) melaporkan mantan anggota DPR RI Ahmad Sahroni ke Mapolda Jabar. 

Laporan ini berkaitan dengan sosok Ahmad Sahroni yang dinilai sebagai pemicu kericuhan di masyarakat, yang belakangan terjadi di wilayah Indonesia. 

Pernyataan merendahkan Sahroni membuat publik bergejolak. Bahkan kini statusnya sebagai anggota dewan pun diberhentikan sementara. 

Baca Juga:

Ketua Umum (Ketum) LBP Indrajidt Rai Garibaldi mengatakan, pihaknya melaporkan Ahmad Sahroni bukan hanya sekadar soal politik. 

Meski Sahroni sudah bukan anggota DPR, ia menekan pentingnya untuk membawa masalah ini ke tanah hukum publik. 

"Pemicu kemarahan massa pada aksi Agustus menurut Tempo adalah sosok Ahmad Sahroni. Ini menjadi petunjuk awal bagi Polri untuk mengusut lebih dalam," kata Rai ditemui di Mapolda Jabar, Selasa (9/9). 

Baca Juga:

Tidak hanya menantang Sahroni, Rai juga menantang Polri, khususnya Mabes Polri, untuk menunjukkan sikap tegas dalam menegakkan hukum.

"Apakah Polri berani bersikap adil? Semua orang di mata hukum harus diperlakukan sama. Jangan hanya aktivis yang diberedeli. Ahmad Sahroni harus bertanggung jawab atas tindakannya," ucapnya. 

Literasi Pemuda Berdikari melaporkan eks anggota DPR RI Ahmad Sahroni ke Mapolda Jabar. Perkaranya ini.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar organisasi kepemudaan Ahmad Sahroni literasi pemuda berdikari LBP pelaporan ahmad sahroni pernyataan ahmad sahroni kericuhan publik

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU