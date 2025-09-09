Sakit Hati Jadi Motif 2 Pembunuh Satu Keluarga di Indramayu

JPNN.com

Selasa, 09 September 2025 – 14:00 WIB
Tampang dua tersangka pembunuhan berencana satu keluarga di Kabupaten Indramayu, saat dihadirkan dalam ekspose di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (9/9/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polres Indramayu mengungkap kasus pembunuhan berencana yang dialami satu keluarga di Jalan Siliwangi, Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. 

Korban terdiri dari seorang kakek, pasangan suami istri, serta dua anak perempuan, salah satunya masih duduk di bangku kelas 1 SD dan seorang bayi berusia 8 bulan. 

Setelah dilakukan penyelidikan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Indramayu, terungkap pembunuhan sadis ini dilakukan oleh dua orang. 

Mereka adalah R dan P. Keduanya berprofesi sebagai pekerja swasta di Kabupaten Indramayu. 

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, aksi pembunuhan ini dipicu sakit hati pelaku R karena kendaraan mobil yang disewanya dari korban Budi Awaludin (BA), mengalami kendala. 

Pelaku R yang terlanjur kesal kemudian meminta uang sewanya dikembalikan tetapi korban tidak menyanggupi karena uang tersebut sudah dibelanjakan sembako, dan meminta waktu untuk pengembalian. 

"Pada tanggal 29 Augustus, tersangka ini mengajak P untuk melakukan pembunuhan berencana," kata Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Selasa (9/9/2025). 

Hendra menjelaskan, sebelum mengeksekusi satu keluarga, tersangka R lebih dulu membeli sejumlah peralatan, seperti cangkul dan pipa besi yang dipakai pelaku mengeksekusi para korban. 

Polda Jabar bersama Polres Indramayu mengungkap kasus pembunuhan yang lima jasadnya dikubur di halaman rumah.
