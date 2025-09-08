Satu Pekan Perburuan, Polisi Akhirnya Tangkap Pelaku Pembunuhan Satu Keluarga di Indramayu

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan satu keluarga di Kabupaten Indramayu.

Penangkapan ini pun dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan.

Pembunuhan satu keluarga ini pertama kali terungkap dari penemuan lima mayat yang terkubur di halaman belakang rumah oleh warga. Polisi kemudian menggelar olah TKP dengan bantuan Puslabfor untuk mencari tahu penyebab kematian.

Baca Juga: Polisi Selidiki Kasus Mayat 1 Keluarga Dalam Rumah di Indramayu

“Berdasarkan informasi dari Kapolres Indramayu AKBP Fajar Gemilang, bahwa untuk tersangka (pembunuhan) sudah kami amankan. Mohon maaf apabila dalam beberapa waktu kemarin, kami masih membutuhkan waktu untuk penyelidikan,” kata Hendra saat ditemui di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Senin (8/9/2025).

Hendra menjelaskan, polisi butuh waktu satu pekan untuk bisa mengungkap pelaku pembunuhan satu keluarga ini.

“Itu digunakan untuk investigasi kami agar menguatkan bukti-bukti permulaan yang cukup dan tentu saja ada satu kehati-hatian dalam tindakan kepolisian, profesionalisme tetap kami ke depankan, investigasi secara SOP juga kami ke depankan,” jelasnya.

Menurutnya, banyak pihak terlibat dalam keberhasilan polisi mengungkap dan menangkap para tersangka.

“Tentu saja ada banyak kerja sama yang kami lakukan bersama dengan Inafis bersama dengan Puslabfor Mabes Polri,” imbuhnya.