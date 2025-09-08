JPNN.com

Satpam Lansia yang Menjadi Korban Penganiayaan Menderita Luka di Wajah dan Kaki

Senin, 08 September 2025 – 11:30 WIB
Satpam Lansia yang Menjadi Korban Penganiayaan Menderita Luka di Wajah dan Kaki - JPNN.com Jabar
Ilustrasi penganiayaan. Ilustrator: Ardissa Barack/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Satpam lanjut usia (lansia) yang menjadi korban penganiayaan di sebuah perumahan di Sukmajaya, Kota Depok alami luka di tubuhnya.

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menuturkan, peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (5/9).

Kejadian itu bermula saat korban tak membolehkan pelaku masuk lantaran lewat jam operasional portal sudah berakhir.

Pelaku merasa tak terima, hingga akhirnya menganiaya satpam tersebut.

“Pelaku langsung melayangkan pukulan ke arah wajah, sehingga mengakibatkan korban menderita luka memar di bagian pipi sebelah kanan dan luka pada kaki,” ucapnya.

Made menuturkan korban juga sudah menjalani visum.

“Untuk saat ini visum masih belum diketahui hasilnya, tetapi secara secara kasat mata luka lebam terlihat di wajah dan kaki,” terangnya.

Saat ini, pelaku sudah diamankan di Polsek Sukmajaya.

Satpam lansia yang menjadi korban penganiayaan mengalami luka pada wajah dan kakinya. Begini penjelasan lengkap polisi
