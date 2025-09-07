Kesal Tak Dibukakan Portal, Pemuda di Depok Tega Aniaya Satpam Lansia

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang petugas keamanan yang sudah lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun, menjadi korban penganiayaan karena permasalahan portal perumahan.

Dari video yang beredar, saat itu korban tengah menutup portal perumahan, kemudian pelaku melintas dengan menggunakan sepeda motor, dan berboncengan dengan seorang wanita.

Saat korban membuka portal tersebut, pelaku turun dari motor dan langsung memukuli korban.

Baca Juga: Pemkot Depok Siap Mengkaji Ulang Perwal Tunjungan Perumahan Dewan

Kasi Humas Polres Metro Depok, AKP Made Budi menuturkan, peristiwa tersebut terjadi di wilayah Sukmajaya, pada Jumat (5/9).

Dirinya menuturkan, bahwa diketahui aksi penganiayaan tersebut dipicu pelaku tidak diperkenankan lewat, lantaran sudah di luar jam operasional portal.

“Diketahui pelaku tersebut mau lewat, tetapi tidak diperkenankan oleh sekuriti tersebut," ucapnya, Minggu (7/9).

Baca Juga: Warga Bersama Pemerintah Kota Depok Bersihkan Pos Polisi di Akses UI

Namun, pelaku memaksa korban untuk membuka portal tersebut.

“Pada saat itu portal memang sudah waktunya ditutup. Namun, ketika pukul 22.30 WIB, datang seorang pemuda yang memaksa untuk membuka portal tersebut.