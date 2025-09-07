Aktor Preman Pensiun Tewas Gantung Diri, Polres Garut Gelar Olah TKP

jabar.jpnn.com, GARUT - Polres Garut mengolah tempat kejadian perkara (TKP) untuk menyelidiki kematian seorang aktor Sinetron Komedi Preman Pensiun, yakni Encuy atau Nandi Juliawan di rumahnya Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

"Dilakukan olah TKP oleh Inafis bahwa ditemukan tanda-tanda budir (bunuh diri)," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Garut AKP Joko Prihatin di Garut, Minggu (7/9).

Ia menuturkan kepolisian mendapatkan informasi adanya seorang warga yang merupakan salah satu aktor pemain Preman Pensiun meninggal dunia di rumahnya pada Sabtu (6/9) malam.

Sejumlah personel kepolisian, kata dia, langsung terjun ke lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP dan meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk keluarganya.

"Saksi melihat korban sudah tergantung menggunakan kain sarung," katanya.

Ia mengungkapkan peristiwa itu pertama kali ditemukan oleh istrinya yang baru pulang setelah berjualan di kawasan Garut Kota, kemudian dilaporkan adanya peristiwa tersebut.

Hasil pemeriksaan tim di lapangan, kata dia, Encuy sudah dalam keadaan meninggal dunia dengan tanda-tanda gantung diri, selanjutnya jenazah langsung dimakamkan malam itu.

Joko menyampaikan pihak keluarga keberatan dilakukan autopsi jenazah untuk bisa mengetahui lebih lanjut penyebab pasti kematiannya.