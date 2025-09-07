5 Fakta Seputar Kasus Ibu dan 2 Anak Bunuh Diri di Banjaran Bandung

jabar.jpnn.com, BANDUNG - Seorang ibu dan dua anak laki-lakinya ditemukan tewas diduga bunuh diri. Korban adalah EN (34 tahun), AA (9 tahun) dan AAP (11 bulan).

Jasad ketiganya ditemukan di kamar kontrakan di Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung pada Jumat (5/9/2025) pukul 04.00 WIB.

Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polresta Bandung kemudian melakukan olah TKP dan didapatkan sejumlah hasil sebagai berikut:

1. Kesimpulan sementara korban bunuh diri

Berdasarkan hasil olah TKP diduga ketiga jasad meregang nyawa dengan cara gantung diri.

Saat ditemukan, korban perempuan EN dalam posisi tergantung di kusen pintu kamar, sedangkan dua anaknya terdapat luka jeratan tali di lehernya.

“Melihat dari TKP, kami menyimpulkan sementara bahwa ketiga korban ini tidak dilakukan oleh orang luar, melainkan orang ada di dalam TKP, dan kemungkinan orang yang melakukan penganiayaan terhadap anak ini, ibu dari anak itu sendiri dan adanya surat wasiat,” kata Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara.

2. Ditemukan surat wasiat di TKP

Polisi juga menemukan surat wasiat yang di area TKP. Surat tersebut diduga ditulis tangan oleh korban EN sebelum mengakhiri hidup.

Dalam surat wasiat tertuliskan curahan hati (curhat) EN yang mengaku lelah dengan perbuatan suaminya, serta utang piutang yang tak kunjung usai.