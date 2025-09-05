JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Bebaskan Ratusan Demonstran Anarkistis di Bandung

Polisi Bebaskan Ratusan Demonstran Anarkistis di Bandung

Jumat, 05 September 2025 – 18:45 WIB
Polisi Bebaskan Ratusan Demonstran Anarkistis di Bandung - JPNN.com Jabar
Ribuan orang saat mengikuti aksi demo solidaritas mahasiwa - ojol yang berujung ricuh di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Jumat (29/8/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Sebanyak 727 massa aksi demonstrasi di Gedung DPRD Jawa Barat dan sekitarnya diamankan sejak 29 Agustus hingga 2 September 2025.

Dari jumlah tersebut, 670 di antaranya dilakukan pembinaan dan dipulangkan, sedangkan 57 masih dalam penyidikan terkait dugaan tindak pidana.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengeluarkan kebijakan melepaskan massa aksi yang terlibat dalam unjuk rasa anarkis di Gedung DPRD Jabar dan sekitarnya.

Baca Juga:

Keputusan tersebut dikeluarkan setelah mempertimbangkan secara mendalam berbagai aspek, baik dari sudut pandang hukum maupun sosial.

Selain itu, massa aksi yang dilepaskan tidak terlepas dari permohonan berbagai pihak seperti pimpinan universitas, orang tua, dan keluarga para mahasiswa. Termasuk permohonan dari forum koordinasi pimpinan daerah.

"Pelepasan para mahasiswa ini bukan tanpa alasan. Kapolda Jabar mempertimbangkan beberapa hal penting, diantaranya bahwa para mahasiswa ini masih bisa dibina," kata Hendra dalam keterangannya, Jumat (5/9).

Baca Juga:

Ia menekankan bahwa status mereka sebagai mahasiswa menunjukkan bahwa mereka memiliki potensi besar untuk diarahkan kembali ke jalur yang benar. Pertimbangan lain yang tak kalah penting adalah masa depan para mahasiswa.

Lebih lanjut, kata Hendra, polisi memberikan kesempatan kedua berarti membuka kembali pintu bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan dan berkontribusi positif bagi kemajuan negara. Mereka pun memberikan pernyataan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Polda Jabar membebaskan 670 massa aksi demonstran berujung anarkistis di Gedung DPRD Jabar dan sekitarnya.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   polda jabar kombes pol hendra rochmawan demo anarkis bandung aksi demo anarkis massa anarkistis pembebasan massa aksi massa aksi demonstran

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU