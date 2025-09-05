Isi Surat Wasiat Ibu dan 2 Anaknya Tewas Gantung Diri di Bandung

jabar.jpnn.com, KABUPATEN BANDUNG - Seorang ibu dan dua anak laki-lakinya ditemukan tidak bernyawa di kediamannya Kampung Cae, Desa Kiangroke, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung, Jumat (5/9/2025) dini hari. Ketiganya ditemukan dalam keadaan gantung diri.

Tiga jenazah tersebut terdiri perempuan berinisial EN (34), serta dua anaknya AA (9) dan AAP (11 bulan).

Mereka ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 04.00 WIH oleh suami korban, YS yang baru pulang kerja.

Saat jasad istri dan putranya ditemukan, ada secarik surat yang berisikan curahan hati (curhat) diduga tulisan tangan korban perempuan.

Dalam surat yang beredar di media sosial dan dikonfirmasi polisi kebenarannya, tergambarkan lelahnya korban menanggung masalah keluarganya itu.

Karena itu, korban memilih jalan pintas dengan melakukan perbuatan bunuh diri, bersama dua anaknya yang masih kecil.

Kasat Reskrim Polresta Bandung Kompol Luthfi Olot Gigantara mengatakan, dalam olah TKP, polisi menemukan sebuah surat wasiat yang ditulis korban sebelum mengakhiri nyawanya.

“Kami menemukan dari hasil olah TKP, ada sebuah surat wasiat atau surat yang ditulis oleh terduga mungkin korban, yang isinya adalah menceritakan permasalahan keluarga dan permintaan maaf kepada keluarga, beserta kedua korban yang meninggal dunia,” kata Luthfi di Mapolresta Bandung.