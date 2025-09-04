Polisi Tangkap Pembakar Gedung Mess MPR RI di Bandung, Ada Anak di Bawah Umur

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar) menangkap 12 orang pelaku kerusuhan dalam aksi demonstrasi mahasiswa – ojek online di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, pada Jumat (29/8/2025).

Satu orang pelaku adalah anak di bawah umur dan dikembalikan ke orang tua. Namun, anak berhadapan dalam hukum itu tetap diproses sesuai aturan.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, ke-11 tersangka itu adalah AF, AGM, AAG, RR, DR, RZ, YM, MS, MB, AY, MZ, dan MAK.

Mereka ditangkap seusai mengikuti aksi demonstrasi berujung anarkistis yang terjadi di Kota Bandung, dalam tiga waktu yang berbeda.

“Saat ini kami hadir di sini untuk menyampaikan hasil pelaksanaan dari perumusan langkah-langkah terukur dalam menghadapi demo anarkis ini dengan penyelidikan di media sosial yang begitu banyak memprovokasi dan menghasut tindak anarkistis,” kata Hendra dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno – Hatta, Kota Bandung, Kamis (4/9).

Dalam aksi demo anarkistis itu, para pelaku tidak menyuarakan aspirasinya. Mereka datang dengan tujuan membuat kericuhan dengan melakukan pelemparan batu, bom molotov ke Gedung DPRD Jabar. Tak hanya itu, para pelaku juga membakar mess MPR RI yang terletak di depan kantor dewan.

Akibanya, bangunan cagar budaya itu ludes terbakar dan harus menjalani renovasi total.

Hendra menjelaskan, ada dua provokator aksi pembakaran Gedung DPRD dan mess MPR itu. Mereka adalah MS dan MB, yang masing-masing berprofesi sebagai mahasiswa dan karyawan swasta.