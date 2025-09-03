Polisi Selidiki Kasus Mayat 1 Keluarga Dalam Rumah di Indramayu

jabar.jpnn.com, INDRAMAYU - Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat turut membantu kasus penemuan lima mayat satu keluarga yang terkubur dalam rumah di Kabupaten Indramayu.

Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Hendra Rochmawan mengatakan, Polres Indramayu berkoordinasi dengan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri untuk menyelidiki penyebab kematian korban.

"Yang pasti Kapolres hari ini datangkan Puslabfor untuk bantu olah TKP dan memeriksa saksi-saksi dalam kejadian ini," kata Hendra dikonfirmasi, Rabu (3/9/2025).

Hendra belum dapat memberikan banyak informasi terkait penanganan terkini. Menurutnya, petugas di lapangan masih bekerja keras mengungkap kasus ini.

Sebelumnya, Kasi Humas Polres Indramayu AKP Tarno mengatakan, lima jasad korban ditemukan terkubur di dalam satu lubang yang sama.

"Benar bahwa pada hari Senin 1 September 2025 sekira pukul 17.00 WIB telah ditemukan lima orang dalam keadaan meninggal dunia di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Siliwangi, Kelurahan Paoman, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu," kata Tarno.

Polisi pun telah melakukan olah TKP di rumah itu. Di lokasi tersebut, petugas menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan kematian para korban.

Menurut Tarno, sejumlah barang bukti yang ditemukan di lokasi antara lain sebuah cangkul, ember, serta sprei dan terpal berwarna biru yang terdapat bercak darah.