Polisi Serang Kampus Unpas dengan Gas Air Mata Saat Tengah Malam

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Video penyerangan Universitas Pasundan (Unpas) di Jalan Tamansari, Kota Bandung oleh polisi menggunakan gas air mata viral di media sosial. Insiden tersebut dikabarkan terjadi pada Senin (1/9/2025) malam.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak petugas dari kepolisian berseragam lengkap melakukan penyisiran demonstran ke Jalan Tamansari, Kota Bandung.

Hal itu dilakukan polisi karena kampus tersebut kerap dijadikan tempat para demonstran mendapatkan pertolongan pertama ketika terkena dampak gas air mata atau kecelakaan lainnya.

Namun, alih-alih melakukan penyisiran secara humanis, polisi justru menembakkan gas air mata ke berbagai arah secara acak ke dalam kampus.

Dari sejumlah video yang diterima, tampak mahasiswa yang berlarian ke dalam ruangan untuk menghindari gas air mata.

Mereka pun sempat berteriak agar tidak ditembaki karena ini merupakan area kampus.

"Woi kampus woi. Unpas ini woi. Kampus Unpas woi, kampus Unpas," kata seseorang yang terekam dalam video berdurasi 13 detik, dikutip JPNN dari video yang beredar di media sosial.

"Ditembakeun na kadie bos (Ditembakknya ke arah kampus) dari bawah," ungkap mahasiswa dalam video lainnya berdurasi 15 detik.