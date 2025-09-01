Perusuh Tak Dikenal Mulai Provokasi Demo di DPRD Jabar, Lempar Batu dan Bom Molotov

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Aksi demo mahasiswa gabungan dari beberapa organisasi di DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Senin (1/9/2025) tiba-tiba memanas.

Sekelompok orang tiba-tiba membakar spanduk yang awalnya terbentang di Gerbang DPRD Jabar.

Lemparan botol, batu, dan ledakan petasan hingga bom molotov pun terlihat saat ini di kantor dewan Jawa Barat ini.

Aksi unjuk rasa yang awalnya berjalan lancar dan tiba pun mendadak chaos.

Para pedagang dan mahasiswa yang menggunakan almamater pun langsung pergi meninggalkan tempat.

Tersisa, massa tak dikenal yang mengenakan pakaian hitam-hitam mulai melakukan provokasi.

“Revolusi, revolusi,” gema suara di depan Gedung DPRD Jabar.

Pantauan saat ini, massa aksi yang tidak dikenal itu pun masih berdiri di depan gerbang DPRD dengan api yang telah menyebar di pagar.