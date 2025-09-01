Polisi Tetapkan 16 Tersangka dalam Kasus Perusakan Kantor DPRD Ciamis

jabar.jpnn.com, CIAMIS - Polres Ciamis menetapkan 16 orang sebagai tersangka dalam kasus perusakan kantor DPRD Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, dan sejumlah fasilitas umum lainnya saat aksi unjuk rasa di Ciamis.

"Yang terbukti dari 38 (yang diamankan) ini, ada tersangka yang ditetapkan 16 orang," kata Kepala Kepolisian Resor Ciamis, AKBP Hidayatullah saat jumpa pers kasus penindakan hukum terhadap peserta aksi yang melakukan perusakan di Kabupaten Ciamis, Minggu (31/8).

Ia menuturkan perusakan itu bermula dari adanya aksi kelompok orang dari mahasiswa dan masyarakat umum di markas Polres Ciamis, Sabtu (30/8), kemudian aksi dilanjutkan ke Kantor DPRD Ciamis.

Namun peserta aksi dari mahasiswa, kata dia, memisahkan diri dari kelompok lain yang berpakaian serba hitam dan memakai masker yang dicurigai akan melakukan kekacauan dalam aksi tersebut di kantor DPRD Ciamis.

"Sekelompok orang yang menggunakan baju hitam dan masker mereka bergerak ke gedung DPRD melakukan perusakan," katanya.

Ia menyampaikan peserta aksi itu secara bersama-sama melemparkan batu ke arah pos satpam dan gedung utama DPRD Ciamis, kemudian lampu taman, rambu-rambu lalu lintas di sekitar kantor tersebut.

Jajaran Polres Ciamis, kata dia, langsung melakukan langkah cepat menindak tegas peserta aksi yang melakukan perusakan di kantor DPRD Ciamis sampai akhirnya ada 38 orang berhasil diamankan.

"Dari perusakan ini kita turut mengamankan total seluruhnya 38 masyarakat," katanya.