Kericuhan di Mako Brimbob Kelapa Dua, Kombes Abdul: Massa Diduga Bukan Warga Depok

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras menduga massa yang melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kelapa Dua bukan berasal dari wilayah hukumnya.

Diketahui, sempat terjadi kericuhan di depan Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada Sabtu (30/8/2025) pagi. Massa juga melakukan pengerusakan dua pos polisi (Pospol) yang tak jauh dari Mako Brimob.

“Iya betul (bukan warga Depok),” ujar Kombes Abdul Waras di Depok.

Abdul menyebutkan, massa tersebut berasal dari arah Jakarta Timur dan melakukan penyisiran sambil melakukan pengerusakan hingga ke wilayah hukum Polres Metro Depok.

“Ini jadi runutannya, kelompok ini dia menyisir dari arah Jakarta Timur, kemudian sampai ke Brimob, dan di Mako Brimob dihalau oleh teman-teman dari Brimob,” kata Abdul.

“Sehingga, mereka tidak melaksanakan kegiatan di Brimob, dan melihat ada pos lantas yang tidak penjagaan dan disitu mereka lakukan pengerusakan pada pos lantas,” sambungnya.

Abdul menambahkan, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut perihal penyerangan ke Mako Brimbob Kelapa Dua dan pengerusakan dua pos polisi tersebut.

“Sementara masih kami selidiki lebih lanjut, karena ini adalah rentetan dini hari mulai dari Jakarta Timur, terus bergeser ke wilayah Depok,” tandasnya. (mcr19/jpnn)