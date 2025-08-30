JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Kericuhan di Mako Brimbob Kelapa Dua, Kombes Abdul: Massa Diduga Bukan Warga Depok

Kericuhan di Mako Brimbob Kelapa Dua, Kombes Abdul: Massa Diduga Bukan Warga Depok

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 16:00 WIB
Kericuhan di Mako Brimbob Kelapa Dua, Kombes Abdul: Massa Diduga Bukan Warga Depok - JPNN.com Jabar
Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras menduga massa yang melakukan penyerangan ke Mako Brimob Kelapa Dua bukan berasal dari wilayah hukumnya.

Diketahui, sempat terjadi kericuhan di depan Mako Brimob Kelapa Dua Depok pada Sabtu (30/8/2025) pagi. Massa juga melakukan pengerusakan dua pos polisi (Pospol) yang tak jauh dari Mako Brimob.

“Iya betul (bukan warga Depok),” ujar Kombes Abdul Waras di Depok.

Baca Juga:

Abdul menyebutkan, massa tersebut berasal dari arah Jakarta Timur dan melakukan penyisiran sambil melakukan pengerusakan hingga ke wilayah hukum Polres Metro Depok.

“Ini jadi runutannya, kelompok ini dia menyisir dari arah Jakarta Timur, kemudian sampai ke Brimob, dan di Mako Brimob dihalau oleh teman-teman dari Brimob,” kata Abdul.

“Sehingga, mereka tidak melaksanakan kegiatan di Brimob, dan melihat ada pos lantas yang tidak penjagaan dan disitu mereka lakukan pengerusakan pada pos lantas,” sambungnya.

Baca Juga:

Abdul menambahkan, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut perihal penyerangan ke Mako Brimbob Kelapa Dua dan pengerusakan dua pos polisi tersebut.

“Sementara masih kami selidiki lebih lanjut, karena ini adalah rentetan dini hari mulai dari Jakarta Timur, terus bergeser ke wilayah Depok,” tandasnya. (mcr19/jpnn)

Kapolres Metro Depok, Kombes Pol Abdul Waras sebut kericuhan yang terjadi di Depok, massa menyisir dari Jakarta Timur hingga Brimob Kelapa Dua

Redaktur : Ridwan Abdul Malik
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Polres Metro Depok brimob kelapa dua kericuhan pos polisi dibakar kombes abdul waras

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU