Maling Berpenampilan Bak Ninja Bobol Rumah Warga di Sawangan Depok

Kamis, 28 Agustus 2025 – 20:00 WIB
Ilustrasi pencurian. Grafis: Rahayuning Putri Utami/JPNN.com

jabar.jpnn.com, DEPOK - Sebuah rekaman CCTV beredar di media sosial yang memperlihatkan seorang laki-laki sedang mencuri di sebuah rumah, di Sawangan, Kota Depok.

Dalam narasi yang beredar, pria yang beraksi dengan menggenakan jaket hitam, masker buff disebut bak ninja.

Terlihat, pelaku berupaya mengawasi situasi rumah korban.

Kapolsek Bojongsari, Kompol Fauzan Thohari mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Senin (25/8), sekitar pukul 23.00 WIB.

“Saat kejadian, pelapor atau korban bersama keluarga (sedang) tertidur,” ucapnya.

Saat itu, kondisi semua pintu dan jendela dalam keadaan terkunci.

“Kemudian, pada Selasa (26/8), saat korban hendak menonton film, laptop korban yang diletakkan di meja tamu hilang,” jelasnya.

Korban pun langsung mengecek kondisi rumah melalui CCTV, dan mendapati jendela di ruang kamar belakang dalam keadaan terbuka.

