Polres Purwakarta Sita Ratusan Liter Ciu dari Toko Jamu

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Polres Purwakarta menyita ratusan liter minuman keras jenis ciu dalam Operasi Cipta Kondisi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

"Operasi yang digelar selama beberapa hari terakhir ini digelar sebagai upaya cipta kondisi yang bertujuan menekan peredaran miras," kata Kasat Narkoba Polres Purwakarta, AKP Yudi Wahyudi.

Ia menyampaikan operasi tersebut digelar di sejumlah toko jamu di wilayah Purwakarta.

Dalam operasi tersebut polisi menyita 231 botol ciu berukuran 600 ml, setara dengan 138,6 liter, dari sebuah rumah di Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta.

Sementara untuk pemilik rumah yang menyimpan ratusan botol minuman beralkohol diberi peringatan keras oleh polisi.

"Pemilik rumahnya diberikan peringatan keras dan menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika melanggar lagi, bersedia diberi sanksi tegas," katanya.

Yudi mengingatkan bahaya miras, terutama oplosan, yang sudah berulang kali menelan korban jiwa di berbagai daerah.

Ia mengaku akan terus melakukan razia secara rutin sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan kamtibmas.