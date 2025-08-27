JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polres Purwakarta Sita Ratusan Liter Ciu dari Toko Jamu

Polres Purwakarta Sita Ratusan Liter Ciu dari Toko Jamu

Rabu, 27 Agustus 2025 – 18:00 WIB
Polres Purwakarta Sita Ratusan Liter Ciu dari Toko Jamu - JPNN.com Jabar
Pemusnahan minuman keras (Miras). Foto: Pemkot Bogor

jabar.jpnn.com, PURWAKARTA - Polres Purwakarta menyita ratusan liter minuman keras jenis ciu dalam Operasi Cipta Kondisi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di wilayah Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

"Operasi yang digelar selama beberapa hari terakhir ini digelar sebagai upaya cipta kondisi yang bertujuan menekan peredaran miras," kata Kasat Narkoba Polres Purwakarta, AKP Yudi Wahyudi.

Ia menyampaikan operasi tersebut digelar di sejumlah toko jamu di wilayah Purwakarta.

Baca Juga:

Dalam operasi tersebut polisi menyita 231 botol ciu berukuran 600 ml, setara dengan 138,6 liter, dari sebuah rumah di Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta.

Sementara untuk pemilik rumah yang menyimpan ratusan botol minuman beralkohol diberi peringatan keras oleh polisi.

"Pemilik rumahnya diberikan peringatan keras dan menandatangani pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya. Jika melanggar lagi, bersedia diberi sanksi tegas," katanya.

Baca Juga:

Yudi mengingatkan bahaya miras, terutama oplosan, yang sudah berulang kali menelan korban jiwa di berbagai daerah.

Ia mengaku akan terus melakukan razia secara rutin sebagai langkah pencegahan terhadap gangguan kamtibmas.

Polres Purwakarta menyita ratusan liter minuman keras jenis ciu dari sejumlah toko jamu dalam Operasi Cipta Kondisi
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   miras oplosan minuman keras toko jamu ciu operasi cipta kondisi polres purwakarta kabupaten purwakarta minuman beralkohol

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU