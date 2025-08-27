JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Instruksi Gubernur Dedi Jadi Senjata Baru Polisi Berantas Knalpot Brong di Bandung

Instruksi Gubernur Dedi Jadi Senjata Baru Polisi Berantas Knalpot Brong di Bandung

Rabu, 27 Agustus 2025 – 15:20 WIB
Instruksi Gubernur Dedi Jadi Senjata Baru Polisi Berantas Knalpot Brong di Bandung - JPNN.com Jabar
Ilustrasi knalpot brong atau knalpot bising. Foto: Source for JPNN.com

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Polrestabes Bandung akan menindak tegas para pengendara motor yang menggunakan knalpot brong di wilayah Kota Bandung. 

Hal ini sesuai instruksi Gubernur Jawa Barat Dedi yang melarang penjualan dan penggunaan knalpot di Jabar. 

Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, dukungan gubernur yang melarang penjualan dan penggunaan knalpot brong menjadi amunisi bagi kepolisian untuk serius memberantas knalpot bising m

Baca Juga:

Ia menyebut, selama ini penindakan terhadap knalpot brong terus dilakukan. 

"Selama ini sudah melaksanakan penindakan, dengan kebijakan gubernur mendapatkan sokongan amunisi memberantas knalpot brong," kata Budi ditemui di Bandung, Rabu (27/8/2025). 

Perwira Menengah Polri itu menyebut sangat mendukung kebijakan yang dikeluarkan gubernur dan rutin melakukan operasi siang-malam. 

Baca Juga:

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi resmi mengeluarkan surat edaran yang melarang penggunaan dan penjualan knalpot brong dan knalpot yang tidak sesuai standar di seluruh wilayah Jawa Barat (Jabar). Surat edaran tersebut berlaku hingga ke tingkat desa, kelurahan, RW dan RT.

Menurut Dedi, keputusan tersebut lahir dari keresahan masyarakat terhadap suara berisik yang timbul dari kendaraan bermotor berknalpot brong. 

Menindaklanjuti SE Gubernur Jabar soal larangan knalpot brong, Polrestabes Bandung siap memberantas para pengguna knalpot bising.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   gubernur jawa barat polrestabes bandung dedi mulyadi knalpot bising knalpot brong larangan knalpot brong knalpot brong di jabar se larangan knalpot brong

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU