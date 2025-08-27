JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Diduga Lakukan KDRT ke Anak Kandung, Penceramah Evie Effendi Dilaporkan ke Polisi

Diduga Lakukan KDRT ke Anak Kandung, Penceramah Evie Effendi Dilaporkan ke Polisi

Rabu, 27 Agustus 2025 – 11:35 WIB
Diduga Lakukan KDRT ke Anak Kandung, Penceramah Evie Effendi Dilaporkan ke Polisi - JPNN.com Jabar
Ustaz atau penceramah kondang asal Bandung, Evie Effendi. Foto Instagram evieefendie

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Ustaz atau penceramah kondang asal Bandung, Evie Effendi (EE) dilaporkan ke Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polrestabes Bandung atas dugaan tindak pidana KDRT dan dugaan penganiayaan. 

Pelaporan tersebut dilakukan oleh anaknya sendiri berinisial NAT (19) dengan nomor laporan :LP/B/985/VII/2025/SPKT/POLRESTABES BANDUNG/POLDA JAWA BARAT.

"Benar (adanya laporan Evie Effendie)," kaya Kasat Reskrim Polretabes Bandung AKBP Abdul Rachman, saat dikonfirmasi, Rabu (27/8/2025). 

Baca Juga:

Rachman mengatakan, saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan saksi atas laporan tersebut. 

Polisi pun masih akan menambah saksi untuk penyelidikan lebih lanjut.

“Yang sudah dimintai keterangan sudah tiga orang dan yang akan dimintai keterangan lagi," ucap dia. 

Baca Juga:

Sementara itu tim kuasa hukum korban, Rio Damas Putra menururkan tindak kekerasan yang dilakukan terlapor kepada kliennya terjadi pada Juli 2025. 

Saat itu korban mendatangi rumah terlapor untuk meminta biaya pendidikan atau nafkah bulanan sebagai anak.

Ustaz Effie Effendi dilaporkan ke Polrestabes Bandung dalam kasus dugaan KDRT dan tindak penganiayaan.
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   penganiayaan polrestabes bandung satreskrim polrestabes bandung ustad evie effendi dugaan kdrt evie effendi kdrt

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU