JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Otoritas Pengelola Keuangan di Indonesia Harus Serius Berantas Rekening Judi Online

Otoritas Pengelola Keuangan di Indonesia Harus Serius Berantas Rekening Judi Online

Senin, 25 Agustus 2025 – 16:15 WIB
Otoritas Pengelola Keuangan di Indonesia Harus Serius Berantas Rekening Judi Online - JPNN.com Jabar
Ilustrasi uang rupiah. Foto: Chatgpt

jabar.jpnn.com, KOTA BOGOR - Perputaran uang judi daring menggunakan jutaan nomor rekening masih berlangsung tanpa henti.

Fakta ini adalah bukti telanjang bahwa seluruh otoritas penata kelola keuangan di Indonesia tampak gagal menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

"Publik dihadapkan pada kenyataan pahit, padahal mandat hukum mereka tidak main-main, ada Undang-Undang (UU) Perbankan, UU Otoritas Jasa Keuangan, UU Bank Indonesia, serta UU pencegahan dan pemberantasan TPPU, tetapi aliran uang gelap tetap jalan," kata Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus pada Senin (25/8).

Baca Juga:

Menurut IAW, bank yang menjadi pagar pertama, harusnya mengenali nasabah, mengawasi transaksi dan menolak segala bentuk aktivitas mencurigakan.

"Ini malah sebaliknya, justru mereka yang menjadi jalan favorit bagi para bandar judi untuk membuka rekening," ujarnya.

Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari tahun ke tahun dan sudah menegur lemahnya pengendalian internal perbankan.

Baca Juga:

Namun, ribuan rekening dormant yang tidak diaudit, serta celah verifikasi digital yang longgar, menjadi bukti bahwa bank lebih sibuk mengejar target bisnis ketimbang menjaga integritas sistem keuangan.

IAW mencatat tahun 2015–2017 adalah awal lonjakan rekening tidak aktif. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) periode ini mencatat ada ribuan rekening pemerintah daerah di bank umum berstatus tidak aktif dengan saldo miliaran rupiah.

Seluruh otoritas penata kelola keuangan di Indonesia harus serius berantas rekening judi online di tanah air
Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   rekening judol judi online judol PPATK IAW OJK bank indonesia otoritas jasa keuangan tppu tindak pidana pencucian uang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU