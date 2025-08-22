Polda Jabar Gerebek Markas Judi Online Jaringan Kamboja dan Kanada di Karawang

jabar.jpnn.com, KARAWANG - Markas sindikat judi online jaringan Kamboja dan Kanada di Perumnas Bumi Telukjambe, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang yang digerebek Direktorat Reserse Siber Polda Jabar ternyata baru ditempati sekitar enam bulan.

"Penggerebekan markas sindikat judi online itu terjadi pada Selasa (12/8), dan pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan saya selaku Ketua RT," kata Mucharom, Ketua RT di Perumnas Bumi Telukjambe, di Karawang, Jumat (22/8)

Dalam penggerebekan itu, polisi menggiring sejumlah orang dari dalam rumah tersebut yang terdiri atas laki-laki dan perempuan.

Ia menyampaikan, rumah yang dikontrak dan dijadikan sebagai markas sindikat judi online itu baru ditempati sekitar enam bulan.

Penghuninya tidak melapor dan tidak menggubris saat diingatkan tetangga dan pengurus RT setempat.

Sedangkan penghuninya cukup banyak, dan hampir setiap hari berbeda-beda orang.

Ketika penangkapan ia mengaku melihat sembilan orang yang digiring petugas kepolisian. Terdiri atas enam laki-laki dan tiga perempuan.

Mucharom juga mengaku menyaksikan ada 12 unit komputer yang diamankan polisi.