6 SEO Specialist Judi Online Ditangkap Ditressiber Polda Jabar

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Barat mengungkap jaringan layanan Search Engine Optimization (SEO) yang digunakan untuk mengoptimalkan situs judi online.

Ada enam tersangka yang terlibat dalam operasi dan seluruhnya ditangkap di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Karawang, tepatnya di Kecamatan Teluk Jambe.

Plh Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Irfan Nurmansyah mengatakan, sindikat ini telah menjalankan operasinya sejak 2023 hingga 2025.

“Modus operandi mereka adalah menggunakan SEO untuk menaikkan peringkat situs judi online di mesin pencari. Tujuannya agar situs-situs tersebut muncul di halaman pertama pencarian,” kata Irfan dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Jumat (22/8/2025).

SEO merupakan teknik yang digunakan untuk mempermudah mesin pencari menemukan situs.

Para tersangka ini, kata Irfan, mengelola situs bernama Garuda Website yang mengiklankan lima situs judi online. Setiap situs menghasilkan keuntungan bulanan antara Rp10 – 15 juta.

Barang bukti yang diamankan, kata Irfan, meliputi 11 unit laptop, 8 unit handphone, 59 kartu visa, 1 rekening BCA, uang tunai senilai Rp7 juta, serta dua kendaraan roda empat.

Dari hasil pengungkapan ini, total keuntungan yang didapat pelaku selama dua tahun diperkirakan mencapai 500 juta rupiah.