Polda Jabar Bongkar Jaringan Narkotika Golden Triangle

jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Direktorat Reserse Narkoba (Ditnarkoba) Polda Jabar membongkar jaringan narkotika internasional bernama Golden Triangle atau Segitiga Emas. Dalam kasus tersebut, polisi berhasil menyita sembilan kilogram narkoba jenis sabu-sabu sepanjang periode Agustus 2025.

Direktur Ditnarkoba Polda Jabar Kombes Pol Albert RD mengatakan, jaringan narkoba internasional itu terdiri dari tiga negara, yaitu Myanmar, Thailand, dan Laos. Mereka tergabung dalam sindikat peredaran narkoba ‘Segitiga Emas’.

Kelompok tersebut merupakan salah satu kartel yang menjadikan Indonesia sebagai target peredaran narkoba mereka.

"Jadi saat ini ada kartel narkoba yang sedang beraksi. Bisa dilihat dari barang bukti yang kami dapatkan, (sabu) ini punya ciri khas dibungkus dengan bungkus teh cina. Bulan kemarin kami telah mendapatkan dari jaringan Golden Crescent," kata Albert dalam pengungkapan peredaran narkoba di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung, Kamis (21/8/2025).

Dari jaringan tersebut, kata dia, sejumlah barang bukti berbagai jenis narkoba berhasil disita dari tangan para pengedar sepanjang Agustus 2025. Sementara empat orang ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi serta dilakukan penahanan.

"Bulan Agustus kami sudah mengungkap untuk sabu 9.825,26 gram, ekstasi 588 butir, kemudian ganja 4.167,33 gram, tembako sintetis 5.645,32 gram, bibit tembako sintetis 697,73 mililiter, kemudian OKT, obat keras tertentu 148.383 butir, kemudian psikotropika 1.915 butir," ucap Albert.

Dia mengatakan, kartel narkoba Golden Triangle dan Golden Crescent itu masuk ke wilayah Indonesia melalui jalur laut. Kemudian, narkoba tersebut diantarkan melalui jalan darat hingga sampai ke Kota Bandung.

"Karena negara kita ini negara kepulauan, 80 persen dari jaringan ini masuk melalui laut. Kemudian ship to ship, baru jalan darat menuju ke Bandung. Kami semua tetap berkomitmen untuk melakukan pemberantasan narkoba, mari semua elemen masyarakat, semua stakeholder kita lawan jaringan-jaringan ini," terangnya.