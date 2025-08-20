JPNN.com

JPNN.com Jabar Kriminal Polisi Ringkus 2 Mata Elang di Depok, Sekali Tarik Motor Diupah Rp 500 Ribu

Polisi Ringkus 2 Mata Elang di Depok, Sekali Tarik Motor Diupah Rp 500 Ribu

Rabu, 20 Agustus 2025 – 19:30 WIB
Polisi Ringkus 2 Mata Elang di Depok, Sekali Tarik Motor Diupah Rp 500 Ribu - JPNN.com Jabar
Kasat Reskrim Porles Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama. Foto : Lutviatul Fauziah/jpnn

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi berhasil meringkus dua debt collector atau mata elang (matel) berinisial DDJ dan DN, yang beraksi di Jalan Kabel, Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok.

Diketahui, mereka beraksi dengan menghentikan secara paksa korbannya, dan memaksa korban untuk ikut ke kantornya.

“Untuk modus operandinya, tersangka menghentikan laju sepeda motor korban, memaksa korban ikut ke kantor dan melakukan tanda tangan surat dan melakukan penarikan sepeda motor milik korban,” ucapnya.

Baca Juga:

Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti, berupa satu unit sepeda motor Yamaha Gear 125 berwarna silver.

Berdasarkan hasil introgasi para pelaku, Made menjelaskan dalam satu kali beraksi, pelaku mendapatkan uang Rp 500 ribu.

“Untuk satu motor, mereka mendapatkan imbalan Rp 500 ribu. Ya intinya mereka berdua mendapatkan imbalan Rp 500 ribu,” jelasnya.

Baca Juga:

Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 368 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun. (mcr19/jpnn)

Polisi berhasil meringkus dua debt collector atau mata elang yang mengambil motor korbannya secara paksa. Pelaku mengakui mendapatkan imbalan Rp 500 ribu

Redaktur : Yogi Faisal
Reporter : Lutviatul Fauziah

Facebook JPNN.com Jabar Twitter JPNN.com Jabar Pinterest JPNN.com Jabar Linkedin JPNN.com Jabar Flipboard JPNN.com Jabar Line JPNN.com Jabar JPNN.com Jabar
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jabar di Google News

TAGS   kota depok Polres Metro Depok debt collector mata elang

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU