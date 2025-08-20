Komplotan Pelaku Curanmor Berpistol di Depok Beraksi Lebih dari Satu Kali

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi berhasil mengamankan lima orang yang merupakan komplotan pencuri sepeda motor (curanmor), yang beraksi di Jalan Rawa Ungu, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Diketahui, lima pelaku tersebut, yakni SA, FQ, SF, AR, serta satu anak di bawah umur, yang beraksi pada Sabtu (2/8) sekira pukul 18.20 WIB.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengatakan, masing-masing pelaku sudah berbagi peran untuk melakukan aksinya.

“Jadi saat beraksi, mereka naik motor dengan berbonceng tiga. Jadi, si pemetik nanti akan turun salah satu dan dua orang sebagai monitor,” ucapnya.

Kemudian, setelah mendapatkan motor korban, mereka bertiga berbarengan untuk berjalan menggunakan motor hasil curian tersebut.

“(Motor curian) dijual kepada penadah dan digunakan untuk kepentingan pribadi,” tuturnya.

Dirinya menuturkan, pelaku sudah beraksi lebih dari satu kali.

“Kami berhasil menyita tiga buah barang bukti ataupun tiga sepeda motor, maka kami asumsikan mereka sudah lebih dari sekali (beraksi),” jelasnya.