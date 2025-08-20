Polres Metro Depok Tangkap Komplotan Pelaku Curanmor Berpistol

JPNN.com

Rabu, 20 Agustus 2025 – 13:00 WIB
Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama, saat memberikan keterangan resmi kepada awak media. Foto: Lutviatul Fauziah/JPNN

jabar.jpnn.com, DEPOK - Polisi berhasil mengamankan lima orang yang merupakan komplotan pencurian sepeda motor (curanmor), yang beraksi di Jalan Rawa Ungu, Kecamatan Cipayung, Kota Depok.

Diketahui, lima pelaku tersebut, yakni SA, FQ, SF, AR, serta satu anak di bawah umur, yang beraksi pada Sabtu (2/8) sekira pukul 18.20 WIB.

Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Kompol Made Gede Oka Utama mengatakan, kelima pelaku tersebut diamankan di tempat tinggal mereka.

“Kami menangkap di kosan para pelaku,” ucapnya.

Dalam beraksi para pelaku mencari korban secara acak yang ditemuinya.

“Untuk modus operandinya, para tersangka melakukan pencurian sepeda motor dengan cara random, melihat motor yang ada di jalan ataupun di gang, di mana pelaku sudah menyiapkan kunci letter T-nya,” tuturnya.

“Jadi memang para pelaku ini sudah merencenakan aksinya, dan sudah menyiapkan kunci latter T untuk beraksi,” sambungnya.

Selain itu, pihaknya menemukan ada satu buah senjata airsoft gun yang digunakan pelaku saat beraksi untuk menakut-nakuti korbannya.

Polisi berhasil menangkap lima pelaku pencurian sepeda motor di Depok, saat berkasi pelaku diketahui membawa airsoft gun untuk menakuti korban
